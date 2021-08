V moskevském metru předstíral kolaps po nákaze koronavirem, odsedí si přes dva roky

Džaborov následně sám vyhledal policii a byl propuštěn poté, co se zavázal, že neopustí metropoli. Následně byl ale náhle znovu zadržen. Jeho obhájce jej hájil tím, že smyslem scénky bylo upozornit na nedostatek roušek. Džaborov se za „sociální experiment” omluvil.

Za výtržnost ve veřejné dopravě hrozí v Rusku až pět let za mřížemi. Podle ruské služby BBC byl nakonec Džaborov odsouzen ke dvěma letům a čtyř měsícům v trestanecké kolonii. Stanislavu Melikhovi a Arturu Isachenkovi, kteří se na činu společně s ním podíleli, moskevský soud vyměřil tříletý podmíněný trest.

Ruská služba BBC rovněž uvádí, že Džaborov by mohl být s ohledem na to, že se k vině přiznal, a v případě, že mu soudci započítají čas strávený ve vyšetřovací vazbě do výkonu trestu, propuštěn už za tři týdny. Podle jeho obhájce k tomu ale dojde jenom tehdy, když se proti verdiktu neodvolá státní zastupitelství a správa metra. Sám Džaborov se dle jeho slov odvolávat nebude.