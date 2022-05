V Mariupolu pokračuje evakuace civilistů

Evakuace civilistů z Mariupolu začala v pondělí v 07:00 tamějšího času, tedy o hodinu dříve, než bylo původně dohodnuto. Oznámil to poradce starosty Petro Andrjušenko. Lidé by měli nastupovat do autobusů přistavených poblíž nákupního centra Port City, napsal server Kyiv Independent.