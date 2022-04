V Luhanské oblasti se střílí na domy, nemocnice i infrastrukturu. Opraváři jsou hrdinové

„Bohužel pokračuje ostřelovaní celé oblasti. Města, kde je to nejžhavější, která jsou neustále ostřelovaná a kde se bojuje, jsou Rubižne, Popasna a celá Hirská aglomerace,“ řekl Hajdaj. „O ručních zbraních ani mluvit nebudu, těžké dělostřelectvo včetně ráže 152 mm, minomety všech ráží, salvové raketomety Grad, Smerč a Uragan, střely s plochou dráhou letu, letectvo. Prostě hrůza,” popsal arzenál, který Rusové při ostřelování využívají.

„V Rubižném je část ovládnuta Orky (skřety, tj. Rusy, pozn. red.), tam jsou neustále poziční boje, ostřelování. To samé v Popasné, tu prostě už měsíc sežehlují“, řekl.

Útoky jsou podle něj plošné a nevybíravé: „Všechny nemocnice byly ostřelovány, ale v Lysyčansku a Severodoněcku fungují s rozbitými střechami a místy i s rozbitými zdmi, ale stále fungují. Mnoho domů bylo zcela zničeno, některé napůl, některé jen z menší části. Nemůžeme to ani počítat, protože ostřelování je tak silné, že nejde ani přijet a zaznamenat to.“

„Infrastruktura je úplně rozbitá. Není z čeho brát,“ dodal k možným opravám Hajdaj. „Hlavní plynové potrubí vyhořelo asi 50 metrů odsud. To se obtížně opravuje i v míru a ještě hůř teď. S vodou je to stejné. S rozvodnami taky, sloupy elektrického vedení leží na zemi.“

Hajdaj proto ocenil mimořádné úsilí čet opravářů: „Někdy se podaří něco neuvěřitelného, v některých oblastech světlo, v některých jde stále plyn. Fakt nevím, jak se to povedlo.“ Podle něj by se opravářům měli po vítězství postavit pomníky. „Jsou to čarodějové – opravují pod palbou.“