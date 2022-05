V Kyjevě začíná soud s prvním ruským vojákem, zabil civilistu na kole

Zastřelen byl z útočné pušky AK-74 jen několik desítek metrů od svého domu. Případ bude ukrajinský soud řešit jako trestný čin. „Je tady (na Ukrajině), máme ho (v rukou),“ uvedla ukrajinská generální prokurátorka Iryna Vereščuková, aniž by bylo jasné, jak byl dopaden nebo upadl do zajetí.

Ukrajinským úřadům se začátkem války podařilo odposlechnout vojáka, který o takovém případu mluvil: „Zadrželi jsme je, svlékli jsme je donaha a prohlédli si oblečení. Pak jsme řešili, zda je pustíme, nebo ne. Kdybychom je pustili, mohli by říci, kde je naše pozice, a dělostřelectvo by nás všechny mohlo zabít. Tak jsme se je rozhodli zastřelit v lese.“

Že se to děje i na ukrajinské straně, popsal Novinkám v roce 2015 ukrajinský psycholog Roman Liščuk: „Jestliže se průzkumná rota slituje a nechá projít místní babičku, která jde do lesa na houby, a ona odtamtud někomu zavolá, tak zemře celá jednotka. Je to učebnicový příklad: co udělat s babičkou? Zabít. Není jiná možnost.“