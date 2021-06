V Británii stoupl počet nakažených za týden o polovinu

Na skupinu lidí od 20 do 29 let připadá 121 nových případů na sto tisíc lidí, následují teenageři s 99 případy na sto tisíc obyvatel a třicátníci s 73 případy na sto tisíc. Na opak ve skupině nad 70 let je to jen sedm případů na sto tisíc obyvatel a u šedesátníků 14.

Epidemiolog Neil Ferguson, který je členem vládního vědeckého poradního výboru SAGE však doufá, že k snížení počtu hospitalizovaných může přispět i to, že očkování snižuje riziko vážného průběhu covidu a už by neměly být tak přeplněné nemocnice jako na vrcholu druhé vlny.

Podle odhadů listu The Daily Mail by sice lidé na padesát měli dostat druhou dávku do konce tohoto týdne, ale mladší padesáti let by na ni mohli čekat až do půlky září.