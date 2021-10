Útočník z Kongsbergu konvertoval k islámu, policie o jeho radikalizaci věděla

Muž, který ve středu večer útočil lukem a šípy na lidi v centru norského města Kongsberg, konvertoval k islámu, napsal server deníku Aften Posten s odvoláním na informace policie. Útočníkem je 37letý Dán, který ve městě Kongsberg několik let žil. Zabil čtyři ženy a jednoho muže ve věku od 50 do 70 let.