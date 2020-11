Ultimátum Macrona: republikánský islám

Ti se už během schůzky zavázali vytvořit Národní radu imámů, která by měla vzniknout do půl roku. Podle zveřejněných informací se počítá s tím, že kazatelé by museli napříště mít oficiální akreditaci.

Tu by získali až poté, co se zavážou ke zmíněné chartě i etickému kodexu. Museli by prokázat i kvalifikaci, včetně plynné znalosti francouzštiny. V případě problémů by pak bylo možné akreditaci odebrat.