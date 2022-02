Ukrajinský prezident: Chceme mír, ale v případě útoku se budeme bránit

Vyzval také NATO, aby jasně a upřímně řeklo, zda si přeje Ukrajinu ve svých řadách. "Řekli nám, že dveře jsou otevřené, ale dovnitř nesmíme," uvedl. Kyjev o členství usiluje a Severoatlantická aliance opakovaně uvedla, že pro rozšíření jsou dveře otevřené. Německý kancléř Olaf Scholz v sobotu v Mnichově prohlásil, že vstup Ukrajiny do NATO není na pořadu dne a v nejbližších letech ani nebude.

V následné debatě prohlásil, že na sankce bude po invazi již pozdě. "Je nám sdělováno, že máme jen několik dní, pak začne válka. Tak říkám v pořádku, uvalte sankce již dnes. Oni nám odpovídají, že sankce uvalí, jakmile bude válka. Na to jim já říkám, že když tvrdí, že na 100 procent bude za pár dní válka, tak na co čekají. Nepotřebujeme sankce, až začne bombardování, až bude země vypálena, až nebudeme mít hranice a ekonomiku a až bude země okupována," řekl Zelenskyj.

Ukrajinský prezident poznamenal, že by pomohlo i zveřejnění seznamu sankcí, které by Západ v případě agrese na Rusku uvalil. Zdůraznil, že Ukrajina nepanikaří. "Nepanikaříme, chceme žít klidné životy a v silné zemi," řekl.

Na dotaz, co Rusko žádá, odpověděl, že neví. "Nevím, co chce prezident Ruské federace (Vladimir Putin), proto jsem navrhnul setkání," řekl. V závěru krátké debaty, kdy moderátorka dostala do sluchátka pokyn, že Zelenskyj musí Mnichov opustit, řekl prezident, že i krátká návštěva konference byla důležitá. Dodal, že zemi zanechal v dobrých rukách občanů a vojáků.