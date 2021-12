Tyto jednotky zkusí zahnat ruského medvěda: Záběry z ukrajinské první linie

„Pokud povedeme silný a solidní vojenský protiútok – a my jsme na to připraveni – povede to ke zhroucení ruské armády a politického vedení. Protože na ruské straně budou ztráty na životech. Nezáleží na tom, jak moc se snaží cenit zuby, vědí, že dojde k obrovským ztrátám. Musejí s tím počítat,“ řekl agentuře Reuters brigádní generál Mychajlo Drapatyj, který působí jako zástupce velitele sdružených sil pro obranu východní hranice.