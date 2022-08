Turecká firma Baykar bude vyrábět drony na Ukrajině

„Majitel společnosti Baykar založil na Ukrajině společnost. Ta si už pořídila pozemky a je připraven projekt továrny. Mají zájem to dotáhnout do konce, řekl ukrajinský velvyslanec v Turecku Vasyl Bodnar agentuře RBC-Ukrajina. „Je to osobní závazek majitelů společnosti spustit produkci na Ukrajině,” dodal.