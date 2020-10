Třesou se mi ruce, ale zotavuji se rychle, vzkázal Navalnyj

Navalnyj si myslí, že ho otrávila ruská tajná služba na příkaz prezidenta Vladimira Putina. Nedokáže prý říct, co se přesně stalo, měl ale prý pocit, že umírá.

Zdravotní potíže začal mít při letu ze Sibiře do Moskvy 20. srpna. Velmi rychle upadl do bezvědomí a byl hospitalizován v nemocnici v Omsku, později byl převezen do Německa.