To vám to trvalo, reagoval Zelenskyj na další protiruské sankce EU

Zdůraznil, že nejdůležitější opatření proti Rusku, která by ho měla donutit ukončit válku proti Ukrajině, jsou ta namířená proti jeho energetice.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí reagovalo na přijetí protiruských sankcí vřelejším vyjádřením. Přivítalo částečný zákaz dovozu ruské ropy a podotklo, že to poškodí ruskou ekonomiku a oslabí možnosti Kremlu vést válku.

„Očekáváme, že do konce roku 2022 Rusko přijde až o 90 procent vývozu ropy do Evropy,“ uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí v prohlášení. „To znamená, že ruská válečná mašinérie nebude dostávat desítky miliard eur na boj proti Ukrajině,“ píše se také v prohlášení. Kyjev ale také výslovně kritizuje Maďarsko za to, že „kvůli jeho odporu bylo schvalování embarga příliš dlouhé a zůstaly v něm výjimky“.