Terorista z Bataclanu na útěku z Paříže stihl dát rozhovor, stěžoval si v něm na policii

„Nepamatuju si už značku ani barvu auta. Vevnitř seděli tři mladí muži. Vypadali hodně unaveně, v obličeji působili utahaně. Ten vzadu byl zabalený do péřovky nebo peřiny,“ vzpomíná novinářka na setkání s trojicí, která nedlouho před tím v Paříži povraždila 130 nevinných lidí. Dalších 490 lidí utrpělo při útocích v pařížských barech a restauracích, na fotbalovém stadionu a v klubu Bataclan zranění.

Reportérka se tak mladíků stihla zeptat jen na to, co si myslí o kontrolách. „Tohle je už třetí. Třetí kontrola. Upřímně, mysleli jsme si, že je to trochu přes čáru. Pak jsme ale pochopili... smysl toho..., proč... Když jsme viděli, proč...,“ zaznělo z kabiny auta. Kdo v jaké chvíli mluvil, není jasné.