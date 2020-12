Termín vypršel, ale Británie a EU jednají o brexitu dál

Do neděle měly být pobrexitové vztahy mezi EU a Spojeným královstvím vyjasněné, ke společné dohodě však intenzivní jednání nakonec nevedla. Britský premiér Boris Johnson a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se však domluvili, že „urazí ještě jednu míli navíc“, a nařídili obnovení bruselských jednání. Podle britských vyjednavačů se čekají jednání nejméně do konce úterý, uvedl list The Guardian. Hluboké rozpory však přetrvávají.