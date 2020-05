Švédský sen o kolektivní imunitě se rozplývá

Úřad pro veřejné zdraví předpovídal, že na začátku května by měla protilátky mít až čtvrtina obyvatel. Hlavní epidemiolog Anders Tegnell ale na tiskové konferenci tvrdil, že nejnovější údaje nejsou překvapením. "Je to o něco méně, než jsme čekali, asi o pár procent... Ale v podstatě to odpovídá našim modelům," uvedl.