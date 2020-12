Švédsko kvůli druhé vlně zavírá střední školy, roušky nadále odmítá

Premiér Stefan Lofven na tiskové konferenci ve čtvrtek řekl, že by měsíční uzavření škol mohlo pomoci snížit šíření viru: „Musíte změnit způsob, jak jste vzděláváni. Plně chápu že to není snadné, ale ve stávající situaci je to nutné.“ Lofven současně vyzval studenty z různého prostředí, aby se pokud možno nepotkávali: „Věřím vám, že jste moudří a rozumíte, že to nejsou prodloužené vánoční prázdniny.“