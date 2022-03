Střelili ho do krku a zůstal ležet. Muž popsal smrt kolegy novináře v Irpini

Muž jménem Juan na videu popisuje, co se stalo. „Překročili jsme první most u Irpině, plánovali jsme natočit prchající obyvatele. Někdo nám nabídl odvoz k druhému mostu, překročili jsme kontrolní stanoviště a začali na nás střílet. Řidič to otočil, zatímco na nás stále střileli,” uvedl.