Spoluzakladatel Extinction Rebellion zlehčoval holokaust

Když na to reportérka listu Die Zeit Hannah Knuthová namítala, že holokaust byl výjimečnou událostí, Hallam odpověděl: „Jsou různé debaty o tom, zda byl holokaust jedinečný, nebo ne. Vím, že je to německé přesvědčení, ale s veškerou úctou s tím nemohu souhlasit.“

Dvaapadesátiletý Brit pak rozvíjel své teorie: „Skutečností je, že v historii byly běžně za krutých okolností zabity miliony lidí.“ Zmínil i některé případy vyvražďování, například koloniální nadvládu Belgičanů v Kongu: „Přišli do Konga na konci devatenáctého století a zdecimovali je,“ řekl a dodal že v tomto kontextu je holokaust „skoro běžnou událostí, jen dalším svinstvem v lidské historii“.

Někteří němečtí komentátoři přirovnali Hallamova vyjádření ke výrokům jednoho z vůdců Alternativy pro Německo Alexandera Gaulanda, který přirovnal 12 let nacistické éry k ptačímu hovínku na jinak úspěšné tisícileté německé historii.

Německý politik za Zelené Volker Beck uvedl: „Tento typ osob a zejména on dělají špatnou pověst klimatickému hnutí.”

„Otevřeně se distancujeme od výroků Rogera Hallama, které zlehčují a relativizují holokaust. Jdou proti principům XR, které netoleruje antisemitismus,“ uvedla německá pobočka, ve které už není Hallam vítán. Mluvčí německé kanceláře hnutí Tino Pfaff řekl, že by byl i pro vyloučení Hallama z hnutí.

Hallam se hájil tvrzením, že jeho vyjádření byla vytržena z kontextu. „Chci plně uznat, že nepředstavitelné utrpení, které způsobil nacistický holokaust, vedlo Evropu k tomu, aby řekla nikdy více,“ začal, načež ale okamžitě sklouzl zpět do své obvyklé rétoriky.

„Ale děje se to před otevřenýma očima znovu a ve větším rozsahu. Sever pumpuje smrtelné množství CO2 do atmosféry a současně vztyčuje ještě větší bariéry pro imigraci, přičemž mění celé oblasti světa v zóny smrti,“ prohlásil. Podle něj obyvatelé vyspělých zemí umožňují svým vládám za plných znalostí vědeckých důkazů „zapojit se do genocidy našich mladých lidí a těch na jihu tím, že odmítáme nouzové akce k omezení uhlíkových emisí.“