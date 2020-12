Ruský agent nevědomky popsal Navalnému, jak ho otrávil

20. srpna si Navalnyj otrávené spodní prádlo nasadil, odjel na letiště v Tomsku a nasedl do letadla mířícího do Moskvy. Zanedlouho po vzletu se mu udělalo špatně a zkolaboval. Letadlo nouzově přistálo v Omsku a politik byl převezen do nemocnice a napojen na ventilátor.

Pět dní na to byl Kudrjavcev podle svých slov vyslán do Omsku, aby Navalného oblečení vydezinfikoval, a to včetně jeho spodního prádla tak, aby zmizely stopy po novičoku. V rozhovoru tvrdí, že se mu to podařilo. Tvrdí, že pokyn dostal od Stanislava Makšakova.