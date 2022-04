Souhrn dění na Ukrajině do středečního rána

0:25 - V České Lípě bude vedení radnice jednat s veřejností o plánované změně názvů ulic Moskevské a Ruské, které chce radnice přejmenovat v reakci na napadení Ukrajiny Ruskem. K přejmenování ulic vyhlásila radnice také anketu. Dotazník mohou lidé vyplnit elektronicky nebo si ho vytisknout

0:08 - Na Malostranském náměstí se uskuteční Happening „Braňme Ukrajinu“, který má za cíl podpořit akce na pomoc Ukrajině. Lidé si při happeningu lehnou na zem a v rukou budou držet papír s vybraným požadavkem. Podobné akce se uskuteční dnes a v dalších dnech také v jiných městech a obcích Česka. Happening svolala iniciativa Občanský rozcestník s podporou iniciativ We must act a Stojíme za Ukrajinou.

0:04 - Vláda se bude ve středu zabývat následky války na Ukrajině. Ministři proberou například úpravu nařízení, která umožní uprchlíkům uzavírat nájemní smlouvy na sociální byty, které vzniknou s podporou státu.

23:34 - Zbraně, které Západ plánuje dodat Ukrajině v příštích týdnech, by hned teď mohly zachránit tisíce životů, apeloval Zelenskyj na západní státy. V projevu na sociálních sítích také prohlásil, že jakákoliv prodleva s pomocí Ukrajině poskytne Rusům příležitost zabít ještě více Ukrajinců.

21:45 - Pořadatelé pietních akcí k příležitosti 77. výročí osvobození nacistického koncentračního tábora v Mauthausenu se obrátili na velvyslance Ruska a Běloruska se žádostí, aby se jich neúčastnili. Na svých internetových stránkách o tom informuje rakouský list Der Standard. Pro Rusy a Bělorusy, kteří věznění v Mauthausenu přežili, ovšem pozvánka platí.

21:21 - Osm zemí střední a východní Evropy, včetně Česka, navštíví v následujících dnech čínská delegace, aby zmírnila obavy kvůli vazbám Pekingu na Moskvu a neochotě odsoudit ruskou invazi na Ukrajinu. Napsal to dnes hongkongský deník South China Morning Post (SCMP).

Delegaci povede bývalá čínská velvyslankyně v Praze Chuo Jü-čen. Navštíví Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko a Polsko. Podle analytiků, které oslovil SCMP, je cílem této cesty minimalizovat dopady čínského postoje k ruské agresi na Ukrajinu.

20:47 - Mariupolské ocelárny Azovstal jsou po ruském bombardování zcela zničené, vojáci z trosek vytahují lidi, uvedl zástupce velitele pluku Azov.

20:13 - Ruská armáda zničila od zahájení invaze 2367 ukrajinských obrněných vozidel, oznámilo ministerstvo obrany. Ověřit údaj z nezávislých zdrojů se nepodařilo.

20:07 - Ukrajinští vojáci při protiútoku opět ovládli okresní město Marjinka v Doněcké oblasti na východě země, uvedl ukrajinský generální štáb.

19:40 - Centrum pro ukrajinské uprchlíky v Praze ve Vysočanech shání urgentně ukrajinsky nebo rusky mluvící dobrovolníky. Registrovat se můžou na adrese icpraha.com.

18:58 - Německý kancléř Olaf Scholz vzkázal ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, aby zastavil válku proti Ukrajině. Západ podle něho pociťuje vůči Putinovi vztek kvůli nesmyslnému konfliktu.

18:49 - Ukrajině, která čelí ruské agresi, poskytne Finsko další vojenskou pomoc, uvedlo dnes ministerstvo obrany v Helsinkách. O jaký materiál konkrétně půjde, resort nezveřejnil.

„Více podrobností o obsahu, způsobu a času dodání této pomoci nebude zveřejněno s cílem zajistit, že se pomoc dostane na místo určení," uvedl také resort. Podle něj se Finsko při rozhodování o poskytnutí pomoci řídilo ukrajinskými potřebami i svými možnostmi.

18:10 - USA vidí aktuální ruské snahy na východě Ukrajiny jako předehru k mnohem výraznější eskalaci konfliktu, řekl médiím činitel z ministerstva obrany.

18:05 - Zpracování žádostí o solidární příspěvek na ubytování uprchlíků začne až příští týden. Původně jej ministerstvo práce chtělo vyplácet od tohoto týdne.

17:23 - Rusové bombardovali nemocnici u oceláren Azovstal v Mariupolu, pod troskami může být až 300 lidí, včetně dětí, píše agentura Unian s odvoláním na poslance. Poradce primátora města ale tvrdí, že v nemocnici nikdo nebyl, protože už byla značně poškozená.

16:38 - Rusko vyhošťuje čtyři pracovníky rakouského velvyslanectví v odvetě za označení čtyř ruských diplomatů ve Vídni za nežádoucí osoby.

15:55 - České zbrojní firmy budou opravovat ukrajinskou bojovou techniku. Prvním kontraktem bude oprava tanků T-64, zajistí ji Czechoslovak Group.

15:10 - Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo vyhoštění 15 nizozemských diplomatů a blíže neupřesněného počtu pracovníků belgického velvyslanectví v Rusku.

15:01 - Velká Británie hodlá dodat na Ukrajinu samohybná protiletadlová děla Stormer vybavená raketami Starstreak, uvedl list The Sun s odkazem na informované zdroje.

14:48 - Nizozemský premiér Mark Rutte přislíbil Ukrajině těžkou vojenskou techniku, jako jsou obrněná vozidla. Spolu se spojenci dohodne dodávku další těžké vojenské techniky.

📞: De @DefensieMin en ik hebben in gesprek met @ZelenskyyUa onze steun uitgesproken nu Rusland is begonnen aan een hernieuwd offensief. 🇳🇱 stuurt zwaarder materieel naar 🇺🇦, zoals pantservoertuigen. Met bondgenoten kijken we naar levering van aanvullend zwaarder materieel. — Mark Rutte (@MinPres) April 19, 2022

14:46 - Rusko oznámilo, že připravilo tři evakuační kolony pro lidi, kteří přestanou bojovat v areálu oceláren Azovstal. V každé je připraveno 30 autobusů a deset sanitek. Ruské jednotky byly staženy od oceláren.

14:41 - Mezi ukrajinskými a ruskými úřady se uskutečnila pátá výměna zajatců. Na Ukrajinu se vrací 76 lidí, mezi nimi je 60 vojáků, včetně 10 důstojníků a 16 civilistů.

14:31 - Německý výrobce spotřebního zboží Henkel se v souvislosti s invazí ruských vojsk na Ukrajinu rozhodl ukončit své podnikatelské aktivity v Rusku.

14:17 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předložil parlamentu návrh zákona o prodloužení stanného práva v zemi. Stanné právo bylo na celé Ukrajině zavedeno 24. února, naposledy bylo prodlouženo 26. března o dalších 30 dní. Na základě tohoto opatření nemohou muži ve věku od 18 do 60 let opustit zem, aby v případě potřeby mohli být odvedeni do války.

13:39 - Ruské ozbrojené síly potvrdily příbuzným první oběť potopení křižníku Moskva, je jí 19letý odvedenec Andrej Cyvov, uvedl list The Guardian. Nezvěstných je však mnohem víc a jejich příbuzní marně pátrají po jejich osudu.

13:33 - Rusko zničilo na Ukrajině infrastrukturu za 100 miliard dolarů, tvrdí to ukrajinský ministr dopravy Oleksandr Kubrakov. Ruští vojáci zničili až 30 procent infrastruktury země. Zničeno nebo poškozeno bylo více než 300 mostů a přes 8000 kilometrů silnic je potřeba opravit nebo obnovit a platí to také pro desítky železničních mostů.

13:26 - Ruské síly převzaly kontrolu nad městem Kreminna v Luhanské oblasti, oznámil oblastní gubernátor Serhij Hajdaj. Rusko podle něj útočí ze všech stran.

12:44 - V Kyjevské oblasti bylo po stažení ruských sil objeveno už přes 1000 těl civilistů, oznámil podle listu Ukrajinska pravda šéf oblastní policie.

12:28 - Pokud by přišlo embargo na ruský plyn, má nejen Německo, ale celá Evropa velký problém. V sázce by mohla být i samotná existence Evropské unie. Hospodářskému deníku Handelsblatt to zopakoval šéf energetického koncernu E.ON Leonhard Birnbaum.

11:57 - Útok na na železárny a ocelárny Azovstal v Mariupolu zahájený doněckými separatisty byl přerušen. Rusové ho přerušili, aby dali obráncům šanci se vzdát. Příměří, během něhož mají složit zbraně, má trvat dvě hodiny.

11:44 - Moskva zahájila novou fázi speciální vojenské operace na Ukrajině, oznámil v rozhovoru s indickou televizí ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

11:37 - Hnutí Anonymous proniklo do počítačových systémů inženýrské firmy Neocom Geoservice, která se specializuje na průzkum ropných a plynových polí. Jedním z hlavních partnerů tohoto podniku je ruský Gazprom – největší exportér zemního plynu na světě. Hackeři zveřejnili komunikaci obou podniků.

11:16 - Řecko zadrželo ruský tanker s 19člennou posádkou. Podle ministerstva dopravy tím reaguje na sankce, které proti Rusku za napadení Ukrajiny zavedla EU.

10:47 - Seznam více než 600 ruských důstojníků Federální služby bezpečnosti (FSB) zveřejnili v noci z pondělí na úterý hackeři ze skupiny PuckArks, která se hlásí k hnutí Anonymous. Kromě jmen obsahuje seznam i další údaje, například čísla pasů a telefonní čísla.

10:40 - Začal útok na ocelárny Azovstal v Mariupolu, uvedli podle BBC proruští separatisté. Rusko znovu vyzvalo tamní ukrajinské obránce, aby složili zbraně.

10:25 - Již třetí den v řadě zřejmě nebudou uskutečněny humanitární koridory z nejpostiženějších oblastí na Ukrajině. Ostřelování neustává a ruští okupanti odmítají civilisty pustit tam, kam chtějí Ukrajinci, uvedla na Telegramu vicepremiérka Iryna Vereščuková.

10:12 - ČR dosud udělila ukrajinským uprchlíkům 295 616 speciálních víz. O velikonočním pondělí jich přibylo 772, výrazně méně než před týdnem, uvedlo vnitro.

10:07 - Videa a další data z dohledového systému Kipod, který je hojně využíván v Bělorusku, zveřejnili hackeři v úterý na internetu. Rozhodli se tak kvůli zuřící válce na Ukrajině, neboť Bělorusové podle nich v celé agresi Rusku pomáhají.

9:59 - Ruské síly v noci na dnešek na Ukrajině zasáhly 1260 vojenských cílů a sestřelily ukrajinskou stíhačku MiG-29, uvedlo ruské ministerstvo obrany.

9:52 - Rusko od začátku invaze přišlo o 20 800 vojáků, 802 tanků a přes 300 letadel a vrtulníků, tvrdí ukrajinský generální štáb. Údaje nelze ověřit.

9:29 - Automobilka Stellantis kvůli sankcím a potížím s logistikou přeruší výrobu v Rusku. Firma provozovala továrnu v Kaluze jihovýchodně od Moskvy.

9:17 - Policie prověřuje spáchání válečných zločinů na základě svědectví uprchlíků, kteří utekli před válkou do ČR z Ukrajiny.

9:05 - Ministerstvo vnitra dosud udělilo dočasnou ochranu 295 616 uprchlíkům z Ukrajiny. Cizinecké policii se přihlásilo 179 834 osob.

Data za pondělí 18. dubna 👇 pic.twitter.com/vhxMCv9non — Ministerstvo vnitra (@vnitro) April 19, 2022

8:52 - Humanitární koridory dnes opět nebudou fungovat. Oznámila to ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Důvody jsou stále stejné: Rusové nepřestávají s ostřelováním v kritických oblastech a odmítají otevřít evakuační cesty tam, kam chtějí Ukrajinci.

8:40 - Poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč uvedl, že Rusové nevnímají město Charkov jako jeden z cílů. Ostřelují ho jenom proto, aby znemožnili ukrajinským jednotkám postupovat.

8:36 - Rychlý konec války na Ukrajině, o němž mluvil Andrej Babiš v sobotním rozhovoru pro Právo, by si přál každý, protože válečná utrpení jsou nesnesitelná. Jenomže on je konec a konec. Nelze zapomínat, že rychlý konec války by uvítal i ruský prezident Vladimir Putin – stačilo by málo, splnit jeho požadavky.

8:32 - Šéf Luhanské oblastní správy Serhij Hajdaj vyzval k urychlené evakuaci obyvatel regionu. „Není čas na přemýšlení. Rozhodnutí je třeba přijmout rychle,” napsal Haidai na své stránce na Facebooku.

8:24 - Ukrajina nehodlá Rusku odevzdat východní území výměnou za ukončení invaze, uvedl v rozhovoru pro CNN ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nemá žádnou záruku, že se Rusko nepokusí znovu zmocnit Kyjeva. Ukrajina je připravena na bitvu o Donbas.

8:00 - Šest milionů Ukrajinců má v důsledku ruské okupace omezený přístup k pitné vodě, uvedl UNICEF.

7:55 - Světová banka snížila prognózu růstu světové ekonomiky v roce 2022 kvůli ruské invazi na Ukrajinu ze 4,1 procenta na 3,2 procenta. Podle ní válka rozpoutaná Ruskem způsobí celé východní Evropě větší ekonomické škody než pandemie covidu-19.

7:43 - Ruská armáda se soustředí na prolomení obranné linie v Doněcké a Luhanské oblasti a ovládnutí Mariupolu, oznámil ukrajinský generální štáb.

6:34 - Ukrajinské síly v úterý ráno zaútočily na jednu ruskou obec, jež se nachází v příhraniční Bělgorodské oblasti. Uvedl to gubernátor tohoto územního celku Vjačeslav Gladkov. Na místě je podle něj jeden raněný. Rozsah škod úřady zjišťují, informovala agentura Reuters.

6:30 - Válka poničila na Ukrajině až 30 procent dopravní infrastruktury. Uvedla to v pondělí agentura Reuters s odvoláním na místní ministerstvo dopravy. To odhaduje výši škod na 100 miliard dolarů (přes dva biliony korun). Ukrajina doufá, že se jí většinu škod podaří opravit do dvou let a že bude moci financovat práce z ruských fondů zabavených v západních zemích.

6:16 - Starosta Mariupolu Vadym Bojčenko uvedl, že ruští okupanti z města násilně deportovali 40 tisíc obyvatel do Ruska nebo do Ruskem kontrolovaných území na východě Ukrajiny.

6:00 - „Evropa je závislá na ruském plynu (...) ale Francie ho nepotřebuje,“ řekl v pondělním rozhovoru pro stanici France 5 tamní prezident Emmanuel Macron. Toho čeká nadcházející neděli druhé kolo prezidentských voleb, ve kterých se utká s šéfkou Národního sdružení Marine Le Penovou.

5:50 - V Kyjevě obnovilo práci 16 zahraničních diplomatických misí.

16 foreign diplomatic missions resumed their work in #Kyiv.

S: #Ukrainian Ministry of Foreign Affairs pic.twitter.com/IhqgGlPkqi — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2022