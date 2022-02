Slovenský parlament schválil obrannou dohodu s USA

„Evropský kontinent, včetně Slovenska, je už několik let terčem hybridních útoků, včetně masivní dezinformační kampaně. Jejím teritoriem jsou lidské mysli a její cílem je oslabení našich institucí, destabilizace naší společnosti a snaha ještě více nás vzdálit od našich spojenců. Přijímání této dohody bylo rovněž mohutně doprovázeno šířením dezinformací,“ uvedla Čaputová v prohlášení k ratifikaci smlouvy.

„Je to parlamentem schválená vlastizrada,“ reagoval předseda Lidové strany Naše Slovenko (LSNS) Marian Kotleba.

Dohodu podepsali minulý týden ve Washingtonu slovenský ministr obrany Jaroslav Naď a americký ministr zahraničí Antony Blinken. Dohoda umožní americkým vojákům využívat infrastrukturu vojenských letišť Kuchyňa a Sliač, případně dalších dohodnutých zařízení a prostor. Bratislava by měla získat přes 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) na jejich modernizaci. Smlouva by měla platit po dobu deseti let.