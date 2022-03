Cherson padl, těžké boje se odehrávají v Charkově

Ruské síly vstoupily do Chersonu, potvrdil poradce ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko.

„Největší ohnisko je Cherson. Tam se odehrávají pouliční boje... Druhým ohniskem je severozápadní směr od Kyjeva, kde se nepřítel pokouší seskupit a přeskupit a my na něj podnikáme mohutné dělostřelecké údery. Charkov je samozřejmě ohniskem,” uvedl Arestovyč.

❗️Vary powerful explosions at the airbase in #Chuguev. pic.twitter.com/cYMY4BQZLo