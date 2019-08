Šéf policie v Rumunsku čekal po tísňovém volání na instrukce mafie. Stopařku našli zavražděnou

Patnáctiletá Alexandra Macešanuová, která byla zavražděna poté, co cestovala stopem pravděpodobně do města Caracal z nedaleké vesnice, o svém únosu 25. července ještě stihla informovat policii.

V ten den během dopoledne třikrát za sebou telefonovala na tísňovou linku 112 a žádala o pomoc. Uvedla, že ji někdo unesl, zbil a znásilnil poté, co jí nabídl svezení. Uvedla i místo, kde se to stalo, a to, že ji násilník vězní.