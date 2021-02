Rychle a bez byrokracie. Rakousko Slovensku pošle vojenské lékaře

„Je to princip evropské solidarity, rychle a bez byrokracie pomoci. Přijali jsme už pacienty vyžadující intenzivní péči z Francie, Itálie a Černé Hory. Rakouská armáda nyní pomůže Slovensku personálem,“ sdělil podle agentury APA rakouský kancléř Sebastian Kurz.

Slovenská vláda proto ve středu požádala členské země Evropské unie o vyslání lékařů a zdravotních sester do svých nemocnic. Bratislava tím aktivovala systém civilní ochrany EU, chtěla by získat ze zahraničí na měsíční výpomoc deset lékařů a 25 zdravotních sester. Pomáhat by měli na jednotkách intenzivní péče ve slovenských nemocnicích.