Rusové nemohou do Mexika. Požadavek nezpracován, odmítá je web ukrajinsky

„Pro získání elektronického povolení ke vstupu do země je potřeba na webu ambasády vyplnit dotazník s osobními údaji včetně občanství a uvést datum vaší návštěvy Mexika. Pokud nyní zadáte občanství 'Rusko', po vyplnění dotazníku se na obrazovce objeví text v ukrajinštině, který říká, že žádost 'nebyla zpracována',“ píše Ria Novosti.

Ruská tisková agentura se mexickou ambasádu obrátila s dotazem, co že to má znamenat, dosud se jí ale nedostalo žádné odpovědi.

Rusové cestující do Mexika letecky za turistickými účely mohou od ledna 2017 vstoupit do země na elektronické vízum. Nyní se zdá, že o tuto možnost minimálně dočasně přišli. A jelikož je o to web zpravuje v Ukrajinštině, zdá se, že má celá věc spojitost s probíhající ruskou invazí na Ukrajinu.