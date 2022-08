Rusko chce slabou Ukrajinu, konflikt může být nekonečný

Jelen upozornil, že Rusko se drží konceptu Novoruska, které ale nemá jasné hranice: „Oblast je geograficky specifická tím, že je to rovina, není tam přirozená hranice, tu by mohla tvořit třeba řeka Dněpr. Zároveň je tam spousta měst a obcí, které jsou čistě ukrajinské, myslím etnicky a historicky, v rámci hetmanátu kozáků. Proto si myslím, že není jasné, kudy vede hranice Novoruska.”

Pokud by Ukrajina chtěla dobýt Krym, tak by Rusko nasadilo veškeré prostředky. A tím myslím opravdu veškeré prostředky.

„Putin chce mít slabou Ukrajinu nebo žádnou Ukrajinu, a to někdy dávám na první místo. On nechce mít to území plně pod kontrolou z hlediska fyzické kontroly, jde mu o změnu režimu. A k té může dojít, pokud se prezidentovi Zelenskému dlouho nebude dařit stabilizovat konflikt nebo ekonomiku. Může jít o to konflikt neukončovat definitivně, podobně jako po roce 2014 v případě lidových republik Doněcké a Luhanské, nedovolit Ukrajině svobodný a mírový život, který by mohl vést k prosperitě a integraci Ukrajiny Euroatlantických struktur.”