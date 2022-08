Ruské turisty vítá u oblíbených finských vodopádů ukrajinská hymna

„Je to špatná zpráva pro Rusy, kteří milují Finsko,“ uvedl k tomu 44letý ruský turista Mark, který k vodopádům dorazil společně s rodinou. „Finské vládě ale rozumíme,“ dodal. Zdůraznil, že existují Rusové, kterým se válka nelíbí. „Ne všichni Rusové podporují Putina. Vláda, ale i obyčejní lidé by to měli pochopit,“ doplnil.