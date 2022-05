Rusko odhalilo, co znamenají písmena Z a V. Nic

BEZ KOMENTÁŘE: Do bojů v Mariupolu se zapojili i proruští separatisté z Doněcké lidové republiky.

Západní experti zveřejňovali v průběhu války několik možných hypotéz, co by písmena latinky Z a V na ruské technice mohla znamenat. Převážila nakonec teorie, že jde o organizační označení zařazení vozidel do jednotlivých bojových uskupení.