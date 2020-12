Proč zemřelo tolik lidí v domovech důchodců? Švédsko řeší chyby v boji s pandemií

„Myslím, že většina profesionálů před sebou neviděla takovou vlnu (nákaz), hovořili o jednotlivých ohnicích,“ řekl podle listu The Guardian premiér Stefan Löfven, jehož kabinet podporoval postup hlavního epidemiologa Anderse Tegnella, který sázel na to, že si lidé během první vlny vytvoří imunitu a druhá již zemi postihne minimálně. To se ale nestalo.