Přímořské idyly se zmocnilo sedm vlivných

„Perfektní místo pro tak zásadní summit,“ pochvaloval si Johnson, známý pro svou lásku k přepychu. To ale sarkasticky zpochybnil Adam Raphael, přední expert na pohostinství. Za co je trestá? Vždyť to pro ně bude utrpení, napsal na svém blogu. „Co si nejmocnější politici světa počnou na větrem ošlehané cornwallské pláži?“ dodal s typicky britským humorem.