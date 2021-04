Představitelům komunistického režimu chtějí na Slovensku snížit důchody

Podle návrhu by se představitelům komunistického režimu a příslušníkům bezpečnostních složek státu před rokem 1989 nezapočítalo do důchodu období, kdy pracovali pro totalitní režim a jeho represivní aparát. V případě schválení by zákon mohl být účinný od 5. srpna 2021 a k prvnímu odebrání benefitů by mohlo dojít začátkem roku 2022.