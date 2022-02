Pozveme sem ruské vojsko, vyhrožuje velitel doněckých separatistů

O dodávce 300 raket javelin v třetí 79tunové dodávce zbraní informoval list The New York Post s odvoláním na americké velvyslanectví v Kyjevě. Javeliny se dají používat nejen proti tankům a dalším obrněným vozidlům, ale i proti bunkrům a opevněním. Střelu s odpalovacím zařízením unese jeden muž.

Předseda ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov v pondělí uvedl, že by Západ neměl Kyjev tlačit do plnění Minských dohod o zastavení bojů na Donbasu a měly by se vyjednat jiné dohody.