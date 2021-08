Poustevník si žádá tři dávky

Před dvaceti lety se Petrovič rozhodl odejít. Prodal vše, co vlastnil, získané peníze odkázal rodnému Pirotu na stavbu mostu a přestěhoval se do jeskyně. Živí se houbami, rybami a jídlem, které sbírá z popelnic, a spí na slámě.

Listu Kronen Zeitung řekl, že nerozumí rozruchu, za nímž stojí odpůrci vakcinace. „Virus nezná omezení. Přijde i sem, do této jeskyně. A co mám tedy dělat? Nechal jsem se očkovat a nic jsem necítil. O dva nebo tři dny později jsem už zase pil pivo, jako by se nic nestalo. Chci dostat všechny tři dávky, včetně posilovací dávky. Naléhavě žádám každého občana, aby se nechal očkovat. Každého jednoho,“ řekl Petrovič.