Poražený dobytek vyváží Británie ke zpracování do EU, v zemi chybí řezníci

Britští chovatelé jsou nuceni vyvážet poražený dobytek ke zpracování do Evropské unie. Reagují tak na kritický nedostatek řezníků v zemi po brexitu. Výkonný ředitel britské asociace zpracovatelů masa Nick Allen řekl podle listu The Daily Mail, že výrobci hovězího přepravují poražená dobytčata do Irska, kde se zvířata porcují. Po zabalení se pak maso vrací zpět do Británie.