Pohled na děti v krytu je srdcervoucí. Slzy tekly i mně, popisuje reportér Novinek z Kyjeva

V krytu lidé obvykle tráví celou noc, od osmé večerní do sedmé ranní totiž v Kyjevě platí zákaz vycházení. „V době zákazu vycházení jste na ulici považovaný za ruského sympatizanta, takže když lidé večer přijdou do krytu, tak tam musí většinou zůstat až do rána,” popisuje Husár.

Lidé se před nálety ukrývají ve stanicích kyjevského metra. Foto: Emilio Morenatti, ČTK/AP

Krom jiného je trápí zima, která sálá ze studené dlažby. Stanicemi navíc ženou vichr projíždějící soupravy metra. Foto: Ján Husár, Novinky

Nejvíce lidí míří po zvuku sirén právě do stanic metra. „V krytech není žádná oficiální organizace, lidé tam prostě přišli, našli si místo a tam se usadili a byli tam,” popisuje Husár. Mezi těmi, kdo se ukrývají před bombami, převažují pochopitelně ženy, děti a staří lidé. Nezřídka si s sebou evakuovaní berou také své domácí mazlíčky.

„Ty děti, to je srdcervoucí. I teď se mi chce plakat,” neubrání se Husár ani s odstupem několika dnů emocím.

O základní potřeby lidí ukrytých v metru se starají místní dobrovolníci, kteří shromažďují jídlo a pití od dárců a poté je do stanic distribuují. V prvních dnech, než se organizace pomoci rozjela, se však evakuovaní museli spolehnout na to, co si do krytu sami přinesli.

Pohled na děti v krytu je srdceryvný, popisuje zpravodaj Novinek. Foto: Emilio Morenatti, ČTK/AP

Dobrovolníci v Kyjevě přivážejí do centra sociální pomoci stovky kilogramů potravin a zásob. Zde je roztřídí a distribuují do úkrytů, ve kterých se skrývají lidé před bombardováním. Foto: Ján Husár, Novinky

Fyzicky pak nejvíce podle Husára trápí lidi v metru zima. Matrace a deky, kterými jsou vybaveni, nezvládají izolovat chlad od studené dlažby a do toho se stanicemi prohání vichr od projíždějících souprav. „Lidé tam v důsledku byli i 48 hodin, a to si já nedovedu představit. Já bych to zkrátka nedal,” přiznává Husár.

Život z ulic Kyjeva se podle něj v posledním týdnu téměř vytratil. „Když vyjdu na ulici, nevidím nikoho. Také větší ulice, než je ta moje, jsou většinou vylidněné. Tam už ale například vidíte auta. Dneska jsem viděl i jet i autobus MHD, což je velmi vzácný jev.”