Po skandálech s mučením vězňů vyměnil Putin náčelníka vězeňské služby

Připomněl také Kalašnikovův návrh z letošního května, aby se vězni využívali tam, kde se nedostává pracovních sil, a aby se nahradili ekonomičtí migranti právě vězni. Šéf FSIN současně ujišťoval, že "nepůjde o gulag", tedy o smutně proslulý systém vězeňských táborů, ve kterých za sovětského diktátora Josifa Stalina zahynuly statisíce lidí. Generál Kalašnikov odhadoval, že z přibližně 482 000 vězňů by se mohlo do pracovního procesu zapojit 188 000. Návrh podle Kommersantu podpořili ochránci lidských práv, ale až dosud se nedočkal rozsáhlé realizace.

"Je to vynikající zpráva," okomentovala odvolání ředitele FSIN advokátka Sněžana Muntjanová, která se věnuje případům mučení ve věznicích. "Říká se, že ryba hnije od hlavy. Je správné, že Kalašnikova odvolali. Mělo se tak stát už dávno a nemělo by to skončit jen odvoláním, protože jak můžete řídit FSIN a nevědět o mučení? To je nepravděpodobné, aby náčelník nevěděl, co se mu děje doslova pod nosem," dodala.