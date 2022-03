Pila ranní kávu. Ozval se výbuch a začala válka

„Ráno jsme pili s manželem kávu a najednou se ozval výbuch. Pustili jsme televizi, abychom věděli, co se děje,“ líčí nejhorší ráno svého života Natalija z obce nedaleko Kyjeva. Po pěti dnech bojů se rozhodla společně s dětmi opustit Ukrajinu.

Kdyby přešel na ukrajinskou stranu, musel by nastoupit do armády. „Vím, že nejlepší možnost je jít bojovat, ale nemohu to udělat. Mám tady školu a čekají mě přijímačky na vysokou,“ říká Denníku N.