Odsouzená Navalného advokátka uprchla z Ruska

Ruská právnička Ljubov Sobolová, která patří ke klíčovým spojencům Alexeje Navalného, opustila svou vlast jen několik dnů poté, co byla odsouzena a nesmí opouštět Mosku. Uvedly to ruské stanice RT a REN TV s odvoláním své zdroje. Podle nich odletěla v sobotu večer do Turecka.