Obránce Azovstalu drží ve vězeňské kolonii, část převezli do Ruska k výměně

„Více než polovina už vyšla, už složili zbraně a vyšli s bílou vlajkou,“ uvedl Pušilin, aniž by bylo jasné, odkud ví, kolik se jich ještě nevzdalo. Uváděl, že v železárnách zůstávají hlavně velitelé a důstojníci.

Ruští vojáci dohlížejí na nástup zajatých ukrajinských obránců Azovstalu do autobusů.

Ruské ani ukrajinské ministerstvo obrany tuto zprávu jinak nekomentovaly. Šéf rostovské Veřejné monitorovací komise, která sleduje dodržování lidských práv, řekl médiím, že byli umístěni do místního střediska předběžného zadržení (SIZO) číslo 2.

Ve středu Moskva uvedla, že více než 900 zajatých ukrajinských obránců oceláren Azovstav bylo posláno do bývalého nápravného zařízení v Olenivce, která se nachází v Doněcké oblasti na území pod kontrolou ruských okupantů. Potvrdila to mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marija Zacharovová, podle níž se vzdalo 959 obránců, z nichž 51 muselo být hospitalizováno. Ti byli posláni do Novoazovska. Zbylí skončili v nápravném zařízení.