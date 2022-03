Nejdůležitější je, aby Západ zůstal vůči Rusku sjednocený, tvrdí Biden

„Nevyhrožoval jsem, ale řekl jsem čínskému prezidentovi jasně, že musí pomyslet na důsledky, pokud budou pomáhat Rusku. Zmínil jsme se o amerických firmách, které odešly z Ruska. Dlouze jsme hovořili o ekonomickém růstu a co všechno by bylo ohroženo, pokud by Čína poskytovala Rusku podporu,“ řekl Biden. Podle jeho slov prý Čína chápe, že její ekonomika a budoucnost jsou spojeny se Západem než s Ruskem.