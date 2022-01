NATO vysílá lodě a letadla do východní Evropy

Dánsko vysílá do Baltského moře fregatu a chystá se přesunout do Litvy čtyři stíhačky F-16, aby podpořily dlouhodobou misi NATO na ochranu vzdušného prostoru regionu.

Španělsko vysílá lodě a zvažuje také stíhací letouny do Bulharska, kam v dubnu zamíří i dva stroje F-35 od Nizozemska. Ochotu vyslat své jednotky do Rumunska pod společné vedení NATO vyjádřila Francie.

Informace o posílení armádních sil u východních hranic Severoatlantické aliance přichází jen několik hodin poté, co americký deník The New York Times s odvoláním na své zdroje uvedl, že prezident USA Joe Biden zvažuje, že vyšle do spojeneckých zemí sousedících s Ukrajinou tisíce vojáků.