NATO posílí východní křídlo a bude stupňovat podporu Ukrajině

Prohlášení přišlo poté, co generální tajemník aliance Jens Stoltenberg avizoval několikanásobné posílení jednotek rychlé reakce na 300 tisíc vojáků.

Co přesně NATO Ukrajině slibuje? Podle Stoltenberga obdrží zabezpečené komunikační systémy, palivo, zdravotnické potřeby, ochranné vesty, protiminovou ochranu, vybavení proti chemickým a biologickým hrozbám a „stovky” protidronových systémů.

Turecko souhlasí se vstupem Finska a Švédska do NATO

Formální zahájení procesu přijetí Švédska a Finska do aliance proběhne oficiálně ve čtvrtek. Stoltenberg to okomentoval slovy, že to dokazuje, že „dveře NATO jsou otevřené”.