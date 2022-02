Flákanec ve slovenském parlamentu. Poslance popudila ukrajinská vlajka

Následující události už připomínaly více scénu z grotesky než z parlamentu. Poslanci LSNS před vystoupením Nadě obsadili řečnický pult a rozprostřeli slovenskou vlajku. Na to reagovali dva poslanci vládní strany Svoboda a solidarita tím, že se před ně postavili s vlajkou ukrajinskou. Tu jim poslanci Kotlebovy strany sebrali, vládního poslance Miroslava Žiaka polili vodou a udeřili do tváře tak, že mu spadl respirátor. Schůze byla vzápětí na půl hodiny přerušena.

Protesty se konají i před budovou slovenského parlamentu. Postupně je organizují LSNS, hnutí Republika a strana Směr-sociální demokracie. Podle jejího šéfa, expremiéra Roberta Fica, je jediným účelem dohody přiblížit americká vojska k ruské hranici. Předseda Směru řekl, že pokud by se jeho strana dostala do příští vlády, smlouvu zruší.

Dohoda umožní americkým vojákům využívat infrastrukturu vojenských letišť Kuchyňa a Sliač, případně dalších dohodnutých zařízení a prostor. Bratislava by za to měla získat přes 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) na jejich modernizaci. Smlouva by měla platit po dobu deseti let.