Na Sicílii naměřili evropský teplotní rekord

Vlna veder má v Itálii podle předpovědí pokračovat do začátku příštího týdne. Teploty by měly růst i v příštích dnech, a to hlavně ve střední a severní Itálii. Nejvyšší hodnoty se očekávají o víkendu. Na pátek italské ministerstvo zdravotnictví vydalo varování před velmi vysokými teplotami v 15 italských městech, a to včetně Říma, Florencie či Palerma.