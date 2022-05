Na pondělní přehlídce v Moskvě budou i účastníci invaze na Ukrajinu

Stanice CNN již dříve uvedla, že by šéf Kremlu mohl v ten den oficiálně vyhlásit Ukrajině válku, což by mu umožnilo nařídit plnou mobilizaci ruských záložníků. Putin by také mohl vyhlásit úplné ovládnutí města Mariupol na jihovýchodě Ukrajiny nebo učinit kroky pro připojení separatistických regionů na východě Ukrajiny.