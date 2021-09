Merkelová se vřítila na můstek Titaniku

Přespříští úterý, pět dní před volbami do Spolkového sněmu, vyrazí dosluhující kancléřka Angela Merkelová (67) k Baltu, přesněji řečeno do volebního obvodu 15, Přední Pomořansko-Rujána-Greifswald I. Od sjednocení Německa, neuvěřitelných 31 let, nikomu jinému tamní mandát v celostátním parlamentu nepřepustila.