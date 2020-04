Matovič si stále neodvykl pálit od boku

Už v opozici Matovič proslul jako neřízená střela a od nástupu do křesla předsedy vlády nelze přehlédnout snahu vše rozhodovat samostatně, překotně a pod silným vlivem emocí. Premiér začínal kdysi s politikou na kandidátce strany Svoboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka. SaS je součástí i stávající koalice a Sulík, který Matoviče dobře zná, působí ve vládě jako brzda jeho rychlonápadů.

Když ministerský předseda mluvil o vypnutí Slovenska na tři týdny, vicepremiér a ministr hospodářství Sulík to okamžitě odmítl. Navíc vyšlo najevo, že Matovič o svém záměru koaliční partnery opravdu předem jaksi zapomněl informovat. „Vysílá to signál, že v rámci vlády jedna ruka neví, co chce dělat ta druhá,“ reagoval politolog Pavol Baboš.