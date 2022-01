Levný krevní test může odhalit rakovinu

Krevní test vyvinutý na Oxfordské univerzitě dokáže odhalit rakovinu i to, jestli už metastázuje. Magnetická rezonance odebraného vzorku dokáže odhalit metabolity rakoviny, a to i u pacientů, kteří ještě nemají žádné symptomy nemoci, ukázala to studie, o které informoval list The Daily Mail. Není to ovšem jediný „rychlotest na rakovinu“.