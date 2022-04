Lavrov: Rusko nepoužije na Ukrajině jaderné zbraně

Podle něj o možném použití jaderných zbraní hovořil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Než budeme vážně diskutovat o tom, co říká prezident Zelenskyj, je nutné pochopit, jestli tomu člověku a jeho partě lze věřit. Je to těžké. Výrazně mění svůj názor v diametrálně odlišných směrech,“ řekl Lavrov, aniž by to nějak doložil.