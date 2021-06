Kvůli smrti Slováka potrestali v Belgii druhého nejvýše postaveného policistu

Podle zveřejněného videozáznamu belgičtí policisté na Chovancovi více než čtvrt hodiny klečeli. Na záběrech je vidět také to, jak jedna z policistek hajluje a její kolegové se tomu smějí. Podle belgické prokuratury však dosud stále probíhající vyšetřování neprokázalo, že by policisté způsobili Chovancovi smrtelná zranění.

Advokátka Ann Van de Steenová netvrdí přímo, že Chovancovu smrt způsobili policisté, ale připomněla, že policisté seděli na Slovákovi 16 minut, když se spoutanýma nohama ležel na břiše s hlavou zamotanou v dece. „Jen hlupák nepochopí, že by to mohlo přispět k jeho úmrtí,“ dodala. Pitva, patologická vyšetření a toxikologické rozbory podle Steenové nevyvrátily podezření, že příčinou smrti bylo stlačení hrudníku.

Chovanec podle dostupných informací nastoupil do letadla do Bratislavy neoprávněně, neměl platnou letenku. Po sporech s personálem a kapitánem letadla ho vyvedla letištní policie a umístila ho do cely předběžného zadržení. Lékařskou pomoc přivedli k Chovancovi až čtyři hodiny po zadržení, i když se pokusil o sebepoškozování. „Bez toho, aby lékař muže pořádně vyšetřil, potvrdil, že z lékařského hlediska je možné, aby zůstal nadále v cele,“ uvedla belgická média k lékařskému vyšetření.